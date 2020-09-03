 ارتفاع أعداد ضحايا عاصفة إيتا في جواتيمالا إلى 100 قتيل - بوابة الشروق
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ارتفاع أعداد ضحايا عاصفة إيتا في جواتيمالا إلى 100 قتيل

جواتيمالا سيتي - أ ش أ:
نشر في: السبت 7 نوفمبر 2020 - 1:45 م | آخر تحديث: السبت 7 نوفمبر 2020 - 1:45 م

أعلنت السلطات في جواتيمالا، اليوم السبت، ارتفاع أعداد القتلى جراء الأمطار الغزيرة الناجمة عن العاصفة "إيتا"، التي تسببت في حدوث إنهيار أرضي في قرية جبلية إلى 100 شخص.

وقال روبين تيليز المتحدث باسم جيش جواتيمالا، إن قتلى كثيرين دفنوا في منازلهم بقرية كويجا في منطقة ألتا فيراباز الوسطى، حيث ابتلعت التدفقات الطينية نحو 150 منزلا.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم عن تيليز قوله: "إنه يعتقد أن حوالي 100 شخص لقوا حتفهم في كويجا وحدها، ولا يزال البحث مستمرا عن أي ناجين".

وتسببت العاصفة المدمرة القادمة من بنما، في أضرار بالغة في هندوراس والمكسيك اللتين سجلتا ما يزيد على 50 حالة وفاة مرتبطة بالسيول.


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