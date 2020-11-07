- أدار الديمقراطي المخضرم حملة بطيئة وثابتة في تناقض صارخ مع حملة ترامب

_بايدن ركز على شخصية ترامب نفسه أكثر من الاهتمام ببرنامجه

فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن بأغلبية الأصوات في انتخابات الرئاسية الأمريكية، وهزم المرشح الجمهوري دونالد ترامب، لكن كيف هزم بايدن الهادئ الذي لم يكن نجما صاعدا في أي وقت مضى، الرئيس الأمريكي الأكثر صخبا ترامب مع تصرفاته التي لا يمكن تنبؤها؟.

وبينما فاز بايدن في التصويت الشعبي بأكثر من 4 ملايين صوت ، كان الأمر الأكثر أهمية هو أدائه في ولايات ويسكونسن وميتشيجان وبنسلفانيا الذين مثلوا ساحة معركة، حيث اتجهت أصوات الناخبين بهم لترامب في عام 2016.

منذ تدشين الحركة النسوية #MeToo المناهضة للتحرش الجنسي ضد المرأة، وحتى الاحتجاجات التي عمت البلاد بعد مقتل المواطن ذو البشرة السمراء جورج فلويد، بلغ الغضب المكبوت الذي نشأ خلال فترة رئاسة ترامب - ذروته ليلة الانتخابات، حيث تحالف الناخبين الملونين والنساء البيض من أجل تحديد مصير ترامب.

وتودد بايدن للجمهوريين المعتدلين وحصل على دعم حاكم ولاية أوهايو والمرشح الرئاسي السابق جون كاسيش والسيناتور السابق عن أريزونا جيف فليك وسيندي ماكين أرملة سناتور أريزونا جون ماكين.

وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، أدار الديمقراطي المخضرم حملة بطيئة وثابتة في تناقض صارخ مع حملة ترامب.

ووصف بايدن حملته نحو البيت الأبيض بأنها "معركة من أجل روح الأمة" ضد دونالد ترامب ، الرئيس الذي قال إنه يهدد أساس الديمقراطية الأمريكية.

الآن ، بعد أربع سنوات من انتخاب الأمريكيين لمطور عقارات ونجم تلفزيون واقعي بدون خبرة سياسية ، انتخبوا سناتورًا أمريكيًا سابقًا ونائبًا للرئيس يتمتع بخبرة سياسية تقارب 50 عامًا.

تسائل الديمقراطيون حول ماهية الاستراتيجية التي تمكنهم من التغلب على مرشح غير تقليدي ولا يمكن التنبؤ به مثل ترامب. وأعطى بايدن الجواب عن طريق إظهار نفسه على أنه النقيض لكل ما يمثله ترامب، وأدار حملة تقليدية تمامًا ويمكن التنبؤ بها.

على الرغم من عام من الاضطرابات التاريخية - من جائحة أودت بحياة أكثر من 227000 أمريكي ، واضطرابات اقتصادية ، واضطراب اجتماعي ، وموت قاضي المحكمة العليا ، ظل السباق مستقرًا بشكل ملحوظ قرب النهاية ، وتوقعت الاستطلاعات بشكل صحيح فوز بايدن ، وإن كان بهامش أضيق مما حصل عليه.

وعلى الرغم من خوضه في ميدان رئيسي من المنافسين الديمقراطيين للرئاسة مع خطط أكبر ورؤى أكثر جرأة ، كان تركيز بايدن دائمًا على شخصية ترامب نفسه، وفقا "للجارديان".

وبعد أن أصبح مرشحًا ، اختار سيناتور كاليفورنيا كامالا هاريس كنائبة له في الانتخابات ، وهو اختيار تاريخي، حيث تعد أول امرأة ملونة يتم انتخابها لمنصب نائب الرئيس.

وخلال معظم الدورة الانتخابية ، حافظ بايدن على مكانة منخفضة نسبيًا ، وهو نهج بطيء وثابت يهدف إلى إثبات أنه قائد جاد ورصين يستمع إلى "المستندات"، وأدار حملة رقمية في الغالب قبل أن يعود في النهاية إلى المسار الميداني.

ودائما ما سخر ترامب من هذه الاستراتيجية ، واتهم بايدن بالسكن في قبو منزله.

وخشي العديد من الديمقراطيين من أن الافتقار إلى الحماس سيعرض ترشيح بايدن للخطر. وفقًا لاستطلاع "Pew" لشهر أكتوبر ، قال 63% من مؤيدي بايدن إن اختيارهم كان تصويتًا ضد ترامب أكثر منه تصويتا لبايدن.

واعتبر مراقبون أن بايدن عرض على أمريكا فترة من الهدوء لإعادة ضبطها بعد أربع سنوات مذهلة من "الترامبية الصاخبة".

هذا ما أشار إليه الرئيس الأسبق باراك أوباما عندما قال أثناء دعمه لحملة نائبه السابق: "مع وجود جو وكمالا على رأس القيادة ، لن تضطر إلى التفكير في الأشياء المجنونة التي يقولونها كل يوم.وهذا يستحق الكثير"، مشيراً إلى تغريدات ترامب المثيرة للجدل في كتير من الأحيان.