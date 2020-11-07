إغلاق لجان الانتخابات بدمياط على إقبال متوسط

أغلقت لجان الانتخابات في محافظة دمياط، أبوابها في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت، في أول أيام الاقتراع، ما عدا لجنة قرية الشعراء التي تأخرت عن الإغلاق بسبب زحام المواطنين؛ من أجل التصويت.

وقد تم غلق الصناديق وتشميعها، والمظاريف الخاصة ببطاقات إبداء الرأي، وتسليم مقار الانتخاب، البالغ عددها 338 لجنة انتخابية، للأجهزة الأمنية لتأمينها.

وشهدت لجان الانتخابات بمدن وقرى محافظة دمياط، توافدًا متوسطًا من الناخبين، خاصة من السيدات وكبار السن، وتخلل الانتخابات سقوط أمطار متوسطة لمدة ساعة، شملت فترة الاستراحة.

جدير بالذكر أن الكتلة التصويتية بمحافظة دمياط تبلغ 1.045.245 ناخبًا، مقسمين على دائرتين، الدائرة الأولى يتنافس فيها 41 مرشحًا على مقعدين، ويبلغ عدد اللجان الانتخابية بها 69 لجنة، و171 لجنة فرعية، ويبلغ عدد الأصوات الانتخابية ممن لهم حق التصويت 566.134 ناخبًا.

والدائرة الثانية: تضم مراكز فارسكور والزرقا وكفر سعد، ويتنافس فيها 48 مرشحًا على مقعدين، ويبلغ عدد اللجان الانتخابية 105 لجان انتخابية، و167 لجنة فرعية، ويبلغ عدد الناخبين 479.111 ناخبًا.

كما تتنافس قائمتان الأولى هي القائمة الوطنية، وتضم أسامة العبد، محمد الحصى، على العساس، هناء فاروق، إيفلين متى، رحاب موسى.

والقائمة الثانية: قائمة نداء وتضم اللواء أحمد سليمان، حمدي شلبي، رامي المنير، وحيد عبد القادر، حنان أبو الغيط، أميرة العبد، فهيم منير، انتصار شطا.