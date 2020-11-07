 جورج بوش يهنئ بايدن بالفوز: صليت لأجله - بوابة الشروق
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جورج بوش يهنئ بايدن بالفوز: صليت لأجله

جورج بوش
جورج بوش
هديل هلال
نشر في: السبت 7 نوفمبر 2020 - 10:08 م | آخر تحديث: السبت 7 نوفمبر 2020 - 10:08 م

هنأ الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش، المرشح الديمقراطي جو بايدن، بمناسبة فوزره بالانتخابات الأمريكية، قائلًا: «صليت لأجله»، وذلك حسبما أوردته فضائية «CNN» عربية، في خبر عاجل لها، مساء السبت.

ونجح المرشح الديمقراطي جو بايدن، في الفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوزه بأصوات المجمع الانتخابي لولاية بنسلفانيا، البالغ عددها 20 صوتًا.

وصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

ويخوض الجمهوري ترامب الانتخابات بصحبة مايك بنس نائبا له، بينما يخوض الديمقراطي جو بايدن الانتخابات بصحبة كامالا هاريس نائبة له، والتي لو فازت بالمنصب سيكون حدثا تاريخيا كونها أول امرأة في تاريخ أمريكا تشغل منصب نائب الرئيس.

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