انتظام التصويت بانتخابات النواب في الشرقية بعد تأخر فتح 4 لجان

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن جميع اللجان الانتخابية فتحت في موعدها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، باستثناء 4 لجان تأخر فتحها 30 دقيقة؛ وذلك لتاخر وصول المستشارين، وهم لجنة "أولاد صقر – كفر صقر – أبو حماد".

وأكد محافظ الشرقية، في بيان له اليوم السبت، على سير عملية الانتخابات في اليوم الأول والاطمئنان على جاهزية المقار واللجان، والتأكد من تواجد جميع القضاة والمستشارين في اللجان الخاصة بهم.

ترأس الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والمُشكلة من كافة الجهات المختصة؛ وذلك لمتابعة سير انتخابات اليوم الأول لمجلس النواب لعام 2020، والمقرر إجراؤها اليوم وغداً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءاً.

وأكد المحافظ، في بيان له اليوم السبت، على سير عملية الانتخابات في اليوم الأول والاطمئنان على جاهزية المقار واللجان، والتأكد من تواجد جميع القضاة والمستشارين في اللجان الخاصة بهم، ممشيرًا إلى أنه تم فتح جميع اللجان لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم ماعدا 4 لجان بمراكز "أولاد صقر – كفر صقر – أبو حماد" بسبب تأخر وصول المستشارين لمقار اللجان الإنتخابية وجاري التنسيق مع اللجنة العليا لتوفير القضاة لفتح اللجان أمام الناخبين.

يذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب 4 ملايين و 427 ألف و 375 ناخب وناخبة، أمام 982 مركز إنتخابي، يتسع لـ 1597 لجنة فرعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.