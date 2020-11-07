قاض بالمحكمة العليا يأمر بفصل البطاقات المتأخرة في بنسلفانيا .. وقاض فيدرالي يرفض طلب الجمهورين تأجيل فرز الأصوات في نيفادا





في مؤشر على احتدام المعارك القانونية حول بطاقات الاقتراع في الانتخابات الأمريكية، أصدر قاض في المحكمة العليا أمرا يطلب من مسؤولي ولاية بنسلفانيا فصل بطاقات الاقتراع التي وصلت بعد يوم الانتخابات الموافق 3 نوفمبر، في استجابة مؤقتة لطلب من الحزب الجمهوري في الولاية، بينما رفض قاض فيدرالي دعوى رفعها مرشحون جمهوريون في الكونجرس سعيا منهم لتغيير إجراءات التحقق من التوقيع المستخدمة في معالجة بطاقات الاقتراع في ولاية نيفادا.



وجاء أمر القاضي صموئيل أليتو، في خضم جدل وخلاف حول بطاقات الاقتراع التي تم استلامها خلال فترة تمديد لثلاثة أيام، صدرت قبل الانتخابات من قبل المحكمة العليا في بنسلفانيا.



وأمر أليتو، المعين من قبل الجمهوريين، جميع مجالس المقاطعات في الولاية باتباع توجيهات سكرتيرة الولاية بفصل بطاقات الاقتراع التي يتم تلقيها بعد يوم الانتخابات. وقال إنه إذا تم فرز الأصوات، فيجب عدَها بشكل منفصل.



وفي وقت سابق، طلب الحزب الجمهوري في بنسلفانيا من المحكمة إصدار الأمر، مشيرين إلى أن بعض المقاطعات لا تتبع توجيهات الولاية.



وأمرت سكرتيرة ولاية بنسلفانيا بالفعل بفصل أي بطاقات اقتراع تصل بين يومي 4 نوفمبر و6 نوفمبر، عن تلك التي وصلت بحلول يوم الانتخابات (الثلاثاء 3 نوفمبر)، في انتظار عمليات التقاضي المستمرة. ويتقدم المرشح الرئاسي الديمقراطي، جو بايدن على منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب في بنسلفانيا، التى تمتلك 20 صوت في المجمع الانتخابي.



وحتى الآن لبايدن 264 صوتا في المجمع الانتخابي، مقابل 214 صوتا لترامب، علما بأن عدد الأصوات المطلوب للفوز هو 270 صوتا.



ولا يزال بايدن يتقدم على ترامب في جورجيا ونيفادا وأريزونا، والعكس في نورث كارولينا وألاسكا، بحسب وكالة "آسوشيتد برس" الأمريكية.



إلى ذلك، رفض قاض فيدرالي، أمس الجمعة، دعوى رفعها مرشحون جمهوريون في الكونجرس سعيا منهم لتغيير إجراءات التحقق من التوقيع المستخدمة في معالجة بطاقات الاقتراع في ولاية نيفادا.



وقال القاضي أندرو جوردون من المحكمة الجزئية في نيفادا، إن الأمر القضائي الذي طلبه اثنان من مرشحي الحزب الجمهوري في مقاطعة كلارك، الأكثر اكتظاظا بالسكان في الولاية، من شأنه أن يؤخر دون داع فرز الأصوات الذي أصبح موضع اهتمام على المستوى الوطني في الأيام الأخيرة، وفقا لموقع "ذا هيل" الإخباري الأمريكي.



وأضاف جوردون الذي عينه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، في ختام جلسة استغرقت ساعتين أن "المصلحة العامة ليست في صالح تعطيل استكمال فرزالأصوات".



يشار إلى أن الدعوى رفعت من خلال الحملات الانتخابية في الكونجرس لاثنين من الجمهوريين في ولاية نيفادا هما جيم مارشانت ودان رودمر، ونيابة عن ناخبة زعمت أنها رفضت التصويت شخصيا لأن بطاقة الاقتراع قد تم إرسالها بالفعل بالبريد مع توقيعها.



واتهمت الدعوى المرفوعة ضد سكرتير ولاية نيفادا كلارك كاونتي، باستخدام برنامج كمبيوتر يسمى "أجيليس" بشكل غير قانوني للتحقق من توقيعات الاقتراع.