عقب نشاط استمر 60 عاما، ستقلع آخر طائرة مجدولة من مطار "تيجل" في برلين اليوم السبت.

ويخرج المطار الواقع في وسط العاصمة الألمانية من الخدمة لصالح مطار العاصمة الجديد. واليوم السبت هو آخر يوم عمل اعتيادي لتيجل وآخر يوم انتقال إلى المطار الجديد، ومن بين الشركات التي تودع المطار اليوم مجموعة "لوفتهانزا" للطيران، حيث يغلق المطار أبوابه رسميا غدا الأحد.

وستتركز بعد ذلك الحركة الجوية في العاصمة الألمانية في موقع "شونفيلد"، حيث تم افتتاح مطار العاصمة الجديد "فيلي برانت" يوم السبت الماضي. وسيحل المطار الجديد أيضا محل مطار "تيمبلهوف"، الذي تم إغلاقه بالفعل عام 2008.

ومع إغلاق تيجل، سيتخلص مئات الآلاف من سكان برلين من ضوضاء الطائرات. ولم يكن المطار متصلا بشبكة السكك الحديدية، ولكن بسبب موقعه القريب من وسط المدينة والمسافات القصيرة من المبنى، فكان مفضلا للعديد من الركاب، ومن المتوقع أن يصعد مئات الضيوف إلى شرفة الزوار اليوم السبت لتوديع المطار.