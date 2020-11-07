ساوثهامبتون يتصدر الدوري الإنجليزي مؤقتا بفوز ثمين على نيوكاسل

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واصل ساوثهمبتون انتفاضته في الدوري الإنجليزي لكرة القدم وقفز الفريق إلى صدارة جدول المسابقة مؤقتا بفوزه الثمين 2 / صفر على نيوكاسل اليوم الجمعة في المرحلة الثامنة من المسابقة والتي افتتحت في وقت سابق اليوم بتعادل برايتون مع بيرنلي سلبيا.

ورفع ساوثهامبتون رصيده إلى 16 نقطة ليقفز إلى الصدارة مؤقتا بفارق الأهداف فقط أمام ليفربول فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 11 نقطة في المركز الحادي عشر.

وأنهى ساوثهامبتون الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله تشي آدمز في الدقيقة السابعة ثم أضاف زميله ستيوارت آرمسترونج الهدف الثاني في الدقيقة 82 .

وواصل برايتون مسلسل نتائجه الهزيلة في المسابقة هذا الموسم وسقط في فخ التعادل السلبي مع بيرنلي.

ورفع برايتون رصيده إلى ست نقاط لكنه ظل في المركز السادس عشر علما بأنه التعادل الثالث للفريق مقابل ثلاث هزائم في آخر ست مباريات خاضها في المسابقة.

وحصد بيرنلي النقطة الثانية له في المسابقة هذا الموسم وترك القاع ليتقدم إلى المركز التاسع عشر بفارق نقطة واحدة أمام شيفيلد يونايتد الذي تراجع للمركز الأخير.

وارتدت تمريرة ماتيو لوتون مدافع بيرنلي من العارضة كما تصدى حارس بيرنلي للعديد من التصويبات الخطيرة خلال المباراة ليحافظ على نتيجة التعادل السلبي التي منحت الفريق النقطة الثانية له في المسابقة هذا الموسم.