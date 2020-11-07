اتهام زعماء في المعارضة في كوت ديفوار بالإرهاب

ألقت السلطات في كوت ديفوار القبض على زعيم مهم في المعارضة وسط موجة اعتقالات استهدفت ساسة يواجهون اتهامات بالإرهاب والقتل بسبب دعاويهم لحملة عصيان مدني وتشكيل حكومة انتقالية في البلاد.



وتهدد الاعتقالات بتأجيج التوتر في أكبر بلد منتج لمحصول الكاكاو في العالم حيث تواجهت المعارضة والحكومة في الانتخابات الرئاسية في الأسبوع الماضي.



وقاطعت المعارضة التصويت بدعوى أن الدستور يمنع الرئيس الحسن اوتارا، والذي تم الإعلان عن فوزه في هذه الانتخابات في الثالث من الشهر الجاري، من الترشح لفترة ولاية ثالثة.



وجاء رد الدولة، بعدما حث زعيم المعارضة الرئيسي، هنري كونان بيدي وحليفه باسكال افي إنجوسان، أنصارهما على الانضمام إلى حملة عصيان مدني في مرحلة الإعداد للانتخابات، وبعد أن دعيا هذا الأسبوع إلى تشكيل حكومة انتقالية للتحضير لانتخابات جديدة، وقد وصف المدعي العام ريشارد ادو هذه الدعاوى بأنها تشكل جرائم ضد الدولة.