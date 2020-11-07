بيرني ساندرز: الديمقراطية انتصرت ونشكر الرب

وجه السيناتور المستقل بيرني ساندرز التهنئة إلي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس على فوزهما في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، معتبرا أن تلك النتيجة تعنى انتصار الديمقراطية.

وقال ساندرز في مداخلة مع شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، إن "هذه الانتخابات كانت تتعلق بما إذا كنا سنبقى دولة تؤمن بالدستور وسيادة القانون والديمقراطية أم لا"، مضيفا: "نشكر الرب، فقد انتصرت الديمقراطية، لذلك أتمنى فقط لجو وكمالا الأفضل في قيادة بلدنا".

ورأي ساندرز أن أمام بايدن تحديات هائلة من بينها العنصرية الممنهجة وتغير المناخ والبنية التحتية المتداعية، مؤكدا أن المهمة الراهنة هي جمع الأمريكيين معًا حول جدول أعمال يصلح للجميع.

وقال ساندرز إن بايدن لديه "تفويض قوي للغاية" لتنفيذ أجندة تقدمية حول قضايا مثل الهجرة والحد الأدنى للأجور والرعاية الصحية.

يشار إلي أن بايدن استطاع حسم السباق الانتخابي لصالحه بأصوات ولاية بنسلفانيا في المجمع الانتخابي (20 صوتا) وولاية نيفادا (6 أصوات) لترتفع حصيلة الأصوات التي نالها في المجمع الانتخابي إلي 290 صوت مقابل 214 لترامب. علما بأن المرشح الفائز يحتاج إلي 270 صوت في المجمع الانتخابي.