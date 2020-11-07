كولون يعلن احتمالية غياب حارسه عن مواجهة يونيون برلين

كشف نادي كولون الألماني لكرة القدم اليوم السبت أن حارس مرماه تيمو هورن قد يكون لائقا للمشاركة في مباراة الفريق المقبلة أمام يونيون برلين، وذلك رغم خروجه مصابا خلال الشوط الأول للمباراة التي انتهت بالتعادل 1 / 1 مع فيردر بريمن أمس الجمعة في المرحلة السابعة من الدوري الألماني (بوندسليجا).

وقال هورست هيلدت مدير الكرة بنادي كولون اليوم السبت :"أعتقد أنه سيكون لائقا مجددا للمشاركة في المباراة المقبلة."

وجرى تبديل هورن في الدقيقة 40 من المباراة أمام بريمن إثر إصابته في الفخذ، وقال هيلدت إن اللاعب "يشعر بالألم مع كل حركة"، لكنه لم يتعرض لإصابة خطيرة.

وكان رون-روبرت زيلر حارس مرمى المنتخب الألماني سابقا، والمعار من هانوفر، قد حل مكان هورن في مباراة أمس، لكن هيلدت كشف أنه لا يحظى بفرصة كبيرة في المشاركة أساسيا في المباراة أمام يونيون برلين المقررة في 22 نوفمبر الجاري، بعد انتهاء فترة توقف الدوري بسبب اجندة المباريات الدولية.

وقال هيلدت :"رون (روبرت زيلر) أدى بشكل رائع.. لكنني أتوقع مشاركة تيمو (هورن) مجددا في مواجهة يونيون."

لم يحقق كولون أي انتصار طوال 17 مباراة متتالية بحساب نتائج المراحل الأخيرة في الموسم الماضي، ويحتل المركز السادس عشر في الدوري هذا الموسم برصيد ثلاث نقاط حصدها من ثلاثة تعادلات خلال سبع مباريات.