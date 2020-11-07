جولة إعادة على المقعد الثاني لجورجيا بمجلس الشيوخ الأمريكي في يناير

دخل السباق على المقعد الثاني لجورجيا في مجلس الشيوخ أمس الجمعة، جولة إعادة وهو سباق من المرجح أن يلعب دورا حاسما في تحديد السيطرة على الغرفة العليا بالكونجرس.

وفشل الجمهوري الحالي ديفيد بيرديو في الفوز بنسبة 50% من الأصوات اللازمة ليعلن فوزا صريحا وسيواجه المنافس الديمقراطي جون أوسوف في الخامس من يناير القادم.

السباق الآخر في مجلس الشيوخ، بين الجمهورية الحالية كيلي لوفلر وخصمها الديمقراطي رافائيل وارنوك، ستحسمه أيضًا جولة إعادة في نفس اليوم.

فاز كل حزب حتى الآن بـ48 مقعدًا في مجلس الشيوخ من بين 100 مقعد متاح، لكن من المتوقع أن يفوز الجمهوريون في السباقين الآخرين غير المعلنين في ولايتي نورث كارولينا وألاسكا.