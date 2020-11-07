يفكر كثيرون عندما يدخلون في تجربة عمل جديدة في علاقتهم بمديرهم المباشر وكيف يتعاملون معه ويتعرفون على شخصيته، ومن أصعب الشخصيات التي يمكن أن يلتقي بها الفرد في تجاربه الوظيفية الشخصية النرجسية.

فكيف يمكن التعرف على سمات مديرك إذا كان من هؤلاء؟

تقول ماريت يانسن، طبيبة نفسية، إن سلوك الشخص النرجسي عامة، يهدف إلى تلقي الإعجاب والاهتمام، ويحاول بتصرفاته إخفاء تلك الأنا الهشة، كما أنه لا يبدي تعاطف كافٍ تجاه من حوله، وفق ما ذكرته في موقع "سيكولوجي توداي" المتخصص في الصحة النفسية.

كيف تظهر النرجسية في مكان العمل؟

في مكان العمل يكون التفاعل مع عدد من الأشخاص المختلفين، ولكن يعد المدير المباشر أهم هؤلاء.

ما هي العلامات التي قد تشير إلى أنه نرجسي؟

تشير يانسن إلى أن أولى الأشياء التي يقوم بها هذا الشخص هي تقديم نفسه على أنه متفوق طول الوقت، ولا يرتكب أخطاء، وحريص على السيطرة على كل من يعمل معه من خلال إرباكهم والتقليل منهم.

ولكنها تؤكد أنه من السهل الخلط بين النرجسية والشخصية القيادية، ولكن تضح الفروق من حقيقة أنهم يفتقرون إلى مهارات التعامل مع الأشخاص، وعدم قدرتهم على بناء علاقات شخصية وأنهم قساة في التعامل، ومن العلامات التي يمكن ملاحظتها:

-التجاهل عندما يُطلب منهم شيئاً وجهاً لوجه، وذلك للتقليل من الشخص.

- تجنب المدح أو توجيه الكلمات الجيدة.

-ينتقدون العمل طول الوقت بأساليب مختلفة.

- الاعتماد على التعليمات الغامضة، لأنها تساهم في زيادة نسب فشل الموظف في أداءه.

- إظهار التفوق طول الوقت ومحاولة الحصول على الاعتراف بذلك من الجميع.

-عدم تحمل مسئولية الأخطاء الواقعة.

ووجهت يانسن بعض النصائح التي أكدت أنها لن تؤدي لنتائج فعالة، لأنه لا يمكن التغلب على نرجسي، ولكن يمكن التعامل بها لتقليل المخاطر:

- لا تكن منفتحا وصادقا مع مديرك النرجسي لأنه سوف يستخدم معلوماتك الشخصية للتلاعب بك.

- لا تثق أبدًا فيما يقولونه عن الآخرين، وتحقق من ذلك لنفسك.

- عندما يُطلب منك القيام بشيء ما قم بتسجيله عبر البريد الإلكتروني الرسمي للعمل.

- ابحث عن طرق لتجنبه قدر الإمكان.