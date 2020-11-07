 ترامب: يجب على بايدن ألا يخطئ بإعلان الفوز فالإجراءات القانونية بدأت - بوابة الشروق
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ترامب: يجب على بايدن ألا يخطئ بإعلان الفوز فالإجراءات القانونية بدأت

رويترز
نشر في: السبت 7 نوفمبر 2020 - 1:28 ص | آخر تحديث: السبت 7 نوفمبر 2020 - 1:28 ص

خاطب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منافسه الديمقراطي جو بايدن بتغريدة دعاه فيها إلى عدم إعلانه الفوز بمنصب الرئيس.

وكتب ترامب: "لا ينبغي لجو بايدن أن يخطئ بإعلانه الفوز بمنصب الرئيس. يمكنني أن أصرح بهذا الادعاء أيضا. الإجراءات القانونية بدأت للتو!"

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