ترامب: يجب على بايدن ألا يخطئ بإعلان الفوز فالإجراءات القانونية بدأت

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خاطب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منافسه الديمقراطي جو بايدن بتغريدة دعاه فيها إلى عدم إعلانه الفوز بمنصب الرئيس.
وكتب ترامب: "لا ينبغي لجو بايدن أن يخطئ بإعلانه الفوز بمنصب الرئيس. يمكنني أن أصرح بهذا الادعاء أيضا. الإجراءات القانونية بدأت للتو!"