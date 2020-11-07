تعليم مطروح: تنفيذ خطط الإخلاء بالمدارس لمواجهة الكوارث والسيول

قال الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إنه تم التنبيه على مسؤولي الأمن بالمديرية ومديري الإدارات التعليمية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بجميع المدارس، بالإضافة إلى التنفيذ الفوري والمحكم لخطط الإخلاء العاجل حال مواجهة السيول والكوارث التي تهدد سلامة الطلاب.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار مواجهة سقوط الأمطار والسيول وموجة الطقس السيء التي تمر بها مصر حاليًا، حيث تم التشديد على مديري المدارس بالتخلص الفوري من الأعشاب العشوائية بأسطح المدارس مع التأكد من عدم وجود أسلاك عارية بالأفنية والجدران؛ لضمان سلامة جميع العناصر البشرية للمنظومة التعليمية بمطروح.

وأكد مدير تعليم مطروح، أن جميع المدارس على مستوى محافظة مطروح من مدينة الحمام ومنطقة البنجر شرقًا، وحتى السلوم غربًا وسيوة جنوبًا، تم تنظيم تدريبات لها على مواجهة الكوارث وكيفية التعامل معها وتنفيذ خطة الإخلاء الكامل للمدرسة بما يضمن سلامة الطلاب والمعلمين وجميع العاملين في حالة حدوث أي طوارئ مثل السيول والحريق وغيرها.