لجان انتخابات مجلس النواب في بورسعيد تفتح أبوابها في موعدها

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فتحت اللجان الانتخابية بمحافظة بورسعيد في مواعيدها الساعة 9 صباحا.

وأتاح المستشار أحمد مرشد المشرف على إجراء انتخابات مجلس النواب باللجنة الفرعية رقم 53 رجال وسيدات بمدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية بنين في نطاق حي العرب، صنادق الاقتراع في تمام الساعة 9 من صباح اليوم الأول منا لمرحلة الثانية لانتخابات مجل النواب بمحافظة بورسعيد.

وتتكون محافظة بورسعيد من دائرتين مخصص لها مقعدين لمجلس النواب للفردي يتنافس عليهما 50 مرشحا، والدائرة الأولى 30، والدائرة الثانية 20.

يذكر أن إجمالي عدد المراكز الانتخابية بالمحافظة 98 مركزا، بإجمالي 172 لجنة فرعية، و515 ألفا و790 ناخبا وناخبة.