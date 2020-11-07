العراق: مصادمات بين القوات الأمنية ومتظاهرين في البصرة

أفاد شهود عيان، اليوم السبت، بوقوع مصادمات بين متظاهرين عراقيين والقوات الأمنية وسط مدينة البصرة/550كم جنوبي بغداد/.

وذكر متظاهرون في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)أن متظاهرين تجمعو اليوم في ساحة التربية لتنظيم مسيرة احتجاجية قرب ديوان محافظة البصرة، للمطالبة بإيقاف استهداف المتظاهرين والناشطين المدنيين من قبل القوات الأمنية وتقديمهم للقضاء العراقي لينالوا جزاءهم بعد يوم واحد من مقتل أحد المتظاهرين من قبل القوات الأمنية.

وأوضح المتظاهرون أن القوات الأمنية العراقية استخدمت الهراوات والغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الذين انتشروا في الشوارع، فيما شرع آخرون بإعادة نصب خيام الاعتصام في ساحة التربية في ظل انتشار كبير للقوات الأمنية.

وكانت الحكومة العراقية أعلنت اليوم أنه لن يسمح للقوات العراقية باستخدام الرصاص بوجه المتظاهرين، وإحالة كل من يتورط بقتل وإصابة المتظاهرين إلى المحاكم لينالوا جزاءهم.