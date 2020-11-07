اللجان الانتخابية بالمحافظات تفتح أبواها بالمرحلة الثانية من انتخابات النواب

فتحت اللجان الانتخابية بالمحافظات أبوابها لاستقبال المواطنين في اليوم الأول للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وسط إجراءات أمنية مكثفة لتأمين العملية الانتخابية واحترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

في محافظة الغربية، فتحت 1159 لجنة بـ661 مقرا انتخابيا أبوابها لاستقبال الناخبين والمقدر عددهم بـ3 ملايين و450 ألفا و331 ناخبا على مستوى المحافظة في اليوم الأول من أيام الاقتراع، ويستمر التصويت حتى التاسعة مساء.

وأكد طارق رحمي محافظ الغربية أنه تم تجهيز 944 مدرسة و155 معهدا أزهريا و23 مركز شباب و15 وحدة صحية و6 وحدات محلية ووحدتين اجتماعيتين و3 مقار تابعة للري والزراعة بجميع الإمكانات التي تسهل على المواطنين عملية التصويت.

وناشد المحافظ جميع المواطنين النزول للمشاركة في هذا العرس الديمقراطي للتعبير عن رأيهم واختيار من يمثلهم وإرسال صورة للعالم أن مصر قادرة على خوض هذا الاستحقاق مهما كانت التحديات.

من جهته، قال الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، إن المحافظة جهزت جميع اللجان الانتخابية بالكامل لاستقبال الناخبين وتلافى أى سلبيات لإنجاح سير العملية الانتخابية وإزالة أى معوقات يمكن أن تؤثر على انتظام العملية الانتخابية والتشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا من تعقيم وتطهير مستمر للمقار الانتخابية.

وأشار إلى أن هناك غرفة عمليات مركزية لمتابعة العملية الانتخابية، بالإضافة لغرف عمليات فرعية بمجالس المدن والأحياء متصلة بغرفة العمليات الرئيسية، مؤكدا الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية ومراعاة التباعد والتزام الناخبين بارتداء الكمامات الواقية.