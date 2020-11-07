لجان الجمالية وباب الشعرية تغلق بإقبال متوسط

أغلقت لجان منطقة الجمالية وباب الشعرية بنسبة إقبال متوسطة، خلال اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب.

حيث أغلقت مدرسة الشعراني ومدرسة أمير الجيوش الثانوية بنات، ورمسيس التجريبية المشتركة، والحسين الابتدائية المشتركة، والفردوس والإمام على بالدراسة في الساعة التاسعة، وسط إحترازات أمنية مشددة.

وقال مستشار لجنة فرعية رقم ٤٨ بمدرسة النصر الرسمية للغات، في تصريحات خاصة ل "الشروق" أن نسبة التصويت قبيل غلق اللجنة أقتربت من المتوسطة.

فيما سجلت اللجنتان الفرعيتان رقم 42 و43 بمدرسة الخليلي آغا الثانوية العسكرية بنين، نسبة تصويت متوسطة قبيل موعد غلق اللجان.

وتزايد إقبال الناخبين على لجان الاقتراع في مدرسة الخليل آغا الثانوية العسكرية بنين، في الساعة السادسة رغم هطول أمطار غزيرة، قبل ساعات من انتهاء اليوم الأول من التصويت في انتخابات مجلس النواب.

وكانت لجنة مدرسة الخليل آغا الثانوية بباب الشعرية، قد طبقت إجراءات التباعد الاجتماعي بشدة، فور فتح اللجان صباح اليوم، حيث وضعت ملصقات التباعد على الأرض.

ولاحظت الشروق وجود عربة مخصصة للكحول تقف بالقرب من اللجنة الانتخابية وشباب منظمين للمشهد الانتخابي، أمام مدرسة الخليل، بالإضافة لفرض قوات الأمن دخول الناخبين بالكمامة.

وتخلل المشهد الانتخابي أجواء احتفالية أمام اللجان، حيث وضعت مكبرات الصوت، ومظلات ملونة أمام مدرسة الخليل بباب الشعرية في انتخابات النواب، ومدرسة النصر الثانوية.

وتجري العملية الانتخابية وسط إجراءات أمنية مشددة، ودوريات لسيارات الشرطة في محيط منطقة باب الشعرية والجمالية.

وتوافد الناخبين على لجان الجمالية وباب الشعرية، وسط إجراءات أمنية مشددة، للإدلاء بأصواتهم في السباق الذي يخوضه 16 مرشحا للفوز بمقعد واحد في مجلس النواب عن دائرة الجمالية، التي تضم منطقة الجمالية وباب الشعرية، منشية ناصر، والموسكي.

وأبرز المرشحين ال 16 الذين يخوضون السباق، النائب الحالي هاني مرجان، عن دائرة الجمالية ومنشأة ناصر، والنائب الحالي عن باب الشعرية وعابدين والموسكي نبيل بولس، والنائب الأسبق، حيدر بغدادي.

وتضم محافظة القاهرة 19 دائرة انتخابية، ومخصص لها 31 مقعدا بالنظام الفردي ومثلها بنظام القوائم.

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية لانتخابات النواب فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.