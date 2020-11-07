«الشورى الإيراني»: شعور البعض بالنشوة لمجيء شخص ومغادرة آخر بحث عن السراب في أمريكا

وصف حسين أمير عبد اللهيان مساعد رئيس مجلس الشورى الإيراني شعور البعض بالنشوة لمجيء شخص ومغادرة آخر، بأنه ليس سوى "بحثا عن السراب" في الولايات المتحدة.

وكتب في تغريدة على "تويتر": "كانت لدينا مفاوضات مع الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة ومنذ عهد باراك أوباما، وعندها بدأ الانتهاك الأمريكي للاتفاق النووي مع إيران".

وتابع: "شعور البعض بالنشوة جراء مجيء شخص أو مغادرة آخر هو بحث عن السراب في أمريكا... الواقع هناك كما يبدو الآن".

وأضاف: "لا شك أن إيران القوية مع اقتصاد مقتدر ستكون مضمونة، تربطنا علاقات مع العالم على أساس العزة والكرامة".