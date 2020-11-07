إقبال على اللجان الانتخابية بمدينة الطور في اليوم الأول للانتخابات البرلمانية

شهدت اللجان الانتخابية بمدينة الطور في محافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، إقبالًا ملحوظًا منذ فتح باب التصويت أمام الناخبين في اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب.

توافد الناخبين على لجنة رفاعة مدرسة رفاعة الطهطاوي الإعدادية، والخاصة، بالرجال، كما توافدت السيدات على لجنة مدرسة الشهيد عمرو شكري الإعدادية، مع الكامل الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والتباعد ومنع التكدس والتزاحم .

وقد حرص الناخبون على المشاركة والإدلاء بأصواتهم، ويتزايد الإقبال على التصويت، وقد فتحت جميع اللجان اليوم أبوابها في التاسعة صباحًا، كما اصطحب الناخبون أطفالهم معهم إلى مقر اللجنة للإدلاء بأصواتهم.

وقدم الناخبين الشكر لمحافظ جنوب سيناء، والجهات الأمنية والصحية، على التنظيم الأمني، والاجراءات الوقائية المتبعة خارج وداخل اللجان.

ودعا الناخبين جموع المواطنين على أرض جنوب سيناء، بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات البرلمانية واختيار من يروه الأفضل والأصلح دون الانحياز لأحد المرشحين.

وبلغ عدد الناخبين على مستوى المحافظة ٩٠٢٣٥ناخبًا، موزعين علي 2 لجنة عامة، و ٩ مراكز انتخابية، و١٥ مقر انتخابي، و ٢٩ لجنة فرعية داخل مدارس جنوب سيناء.