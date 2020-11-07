قال مركز إديسون للأبحاث إن المرشح الديمقراطي جو بايدن، حصل على 49.5% من نسبة التصويت، مقابل 48.7% للرئيس دونالد ترامب في ولاية أريزونا الحاسمة.

وأضاف المركز أن تلك النسبة تأكدت بعد فرز 97% من الأصوات، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم السبت.

وارتفع نصيب المرشح بايدن من أصوات المجمع الانتخابي إلى 264، وترامب 214 صوتًا حتى اللحظة، ويحتاج المرشح الفائز إلى 270 صوتًا من أصل 538 للفوز بالانتخابات.

وصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

ويخوض الجمهوري ترامب الانتخابات بصحبة مايك بنس نائبا له، بينما يخوض الديمقراطي جو بايدن الانتخابات بصحبة كامالا هاريس نائبة له، والتي لو فازت بالمنصب سيكون حدثا تاريخيا كونها أول امرأة في تاريخ أمريكا تشغل منصب نائب الرئيس.

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