محكمتان أمريكيتان تبلغان عن حالات جديدة لفيروس كورونا مع ارتفاع العدوى

أعلنت محكمتان اتحاديتان اليوم الجمعة، عن وجود حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فيهما هذا الأسبوع ، في حين ضرب إجمالي حالات الإصابة في يوم واحد رقما قياسيا جديدا على المستوى الوطني، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وأغلقت المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية بولاية أوهايو أبواب محكمة سينسيناتي أمس الخميس بعد ثبوت إصابة نائب مارشال أمريكي تم تعيينه بمبنى المحكمة بالفيروس الفتاك.

وأفادت المحكمة بأن الأعراض ظهرت على المارشال ابتداء من أول نوفمبر وإنه تنقل في مناطق متعددة من المحكمة في الأسبوع السابق .

وستظل المحكمة مغلقة أمام الجمهور حتى 16 نوفمبر.

وتضم محكمة بوتر ستيوارت أيضا محكمة الاستئناف للدائرة السادسة.