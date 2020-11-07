مدير حملة ترامب يحث المؤيدين للاحتجاج: الرئيس مستعد لمواصلة القتال

حث مدير حملة المرشح الجمهوري ترامب، بيل ستيبين، المؤيدين على الاستعداد لحضور الاحتجاجات أو المسيرات التي تدعمها الحملة في جميع أنحاء البلاد، وذلك وفقًا لما ورد في تسجيل صوتي حصلت عليه صحيفة واشنطن بوست.

ونقلًا عن الجريدة قال «ستيبين»: «ابق على أهبة الاستعداد، في لحظة ما، قد نحتاج إلى مساعدتكم في الاحتجاجات في ولاياتكم؛ للتأكد من تمثيل الرئيس»، مضيفًا: «التجمعات لإظهار الدعم للرئيس هي أيضًا أشياء نشجعها في جميع أنحاء البلاد».

ولفت إلى أن الرئيس دونالد ترامب مستعد لمواصلة القتال، متابعًا: «فقط كن مستعدا في أي لحظة، قد نحتاج إلى مساعدتكم ودعمكم على الأرض، والتلويح بالعلم والصراخ باسم الرئيس دعمًا».

وشجع المانحين على المساهمة في صندوق الدفاع القانوني للرئيس وتوزيع خط ساخن للحملة، لقضايا الاحتيال المحتملة حتى يتمكنوا من الحصول على أدلة في ولايات مختلفة.

ونجح المرشح الديمقراطي جو بايدن، في الفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوزه بأصوات المجمع الانتخابي لولاية بنسلفانيا، البالغ عددها 20 صوتًا.

وصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

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