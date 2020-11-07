زيدان يعلق على إصابة هازارد وكاسيميرو بفيروس كورونا

كشف زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عن آخر التطورات حول الحالة الصحية لثنائي الفريق كارلوس كاسيميرو وإيدان هازارد المصابان بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

ريال مدريد أعلن في بيان عبر موقعه الرسمي عن إصابة هازارد وكاسيميرو بفيروس كورونا، بعد أن ثبت إيجابية نتائج الاختبارات التي خضعوا لها صباح أمس الجمعة.

ريال مدريد سيواجه فالنسيا مساء أمس غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة تعليقًا على إصابة الثنائي: "نعم، إنه أمر محبط ولكن هذه هي الحياة ويمكن أن تكون أسوأ، ما عليك فعله هو الاستمرار مع الفريق".

وأضاف: "ليسا سعداء بما حدث لكنهم بخير، لديهم أعراض خفيفة، تركت لهم رسالة هذا يمكن أن يحدث وعليك تقبل الأمر".

وعن حالة هازارد المعنوية بعد كثرة الإصابات أتم زيزو: "هازارد لاعب قوي، يعلم أنها لحظة حساسة لكنه في حالة معنوية جيدة وهذا أهم شيء، عليه الانتظار لمدة أسبوع".