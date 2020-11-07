 أردوغان يقيل محافظ البنك المركزي التركي لوقف نزيف الليرة - بوابة الشروق
السبت 7 نوفمبر 2020 6:01 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

أردوغان يقيل محافظ البنك المركزي التركي لوقف نزيف الليرة

أردوغان
أردوغان
أ ش أ
نشر في: السبت 7 نوفمبر 2020 - 5:49 ص | آخر تحديث: السبت 7 نوفمبر 2020 - 5:49 ص

ذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أقال محافظ البنك المركزي مراد أويصال.
وأضافت القناة أن الرئيس التركي أمر بتعيين وزير المالية السابق ناجي أغبال، خلفا لأويصال، وفقا لمرسوم رئاسي نشر في الجريدة الرسمية، السبت.
وأتت التغييرات في السلطات المالية التركية في محاولة لوقف نزيف الليرة مقابل الدولار، وانخفاضها إلى مستويات غير مسبوقة.
وكانت الليرة قد تراجعت إلى مستوى قياسي، حيث بلغ سعر صرفها 8.5793 مقابل الدولار، الجمعة.
وانخفضت الليرة بأكثر من 30 بالمئة هذا العام لتكون العملة الأسوأ من ناحية الأداء في الأسواق الناشئة، وفقا لوكالة (بلومبيرج).

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك