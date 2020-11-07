طائرات حربية روسية تشن غارات على مواقع للمعارضة السورية في إدلب

شنت طائرات حربية روسية اليوم السبت عدة غارات على مواقع لمسلحي المعارضة السورية في محافظة إدلب.

وقال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير التابعة للجيش السوري الحر المعارض: "إن 5 عناصر من مقاتلي هيئة تحرير الشام قتلوا وأصيب آخرون بجروح في غارات شنتها طائرات حربية روسية على مواقع تابعة للهيئة في منطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي".

وأضاف القائد العسكري في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) أن الطائرات الروسية شنت أكثر من 11 غارة طالت عدة مواقع في منطقة جبل الزاوية في أعنف موجة قصف تشنها الطائرات الحربية الروسية على مواقع في ريف إدلب الجنوبي، مشيرا إلى أن هذا القصف الجوي الروسي تزامن مع قصف مدفعي من القوات الحكومية السورية على مدينة أريحا في ريف إدلب الجنوبي.

وأوضح القائد العسكري أن "فصائل المعارضة في غرفة عمليات الفتح المبين استهدفت مواقع القوات الحكومية في منطقة حزارين وكفرنبل بقذائف المدفعية في ريف إدلب. كما قصفت براجمات الصواريخ مواقع القوات الروسية والحكومية السورية في مدينة السقيلبية وبلدة شطحة في ريف حماة".

من جانبه، ذكر مصدر مقرب من القوات الحكومية السورية أن أكثر من 15 عنصراً من مسلحي هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) وحركة أحرار الشام قتلوا اليوم في غارات شنتها الطائرات الحربية الروسية على مواقع لهم في منطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وكانت طائرات حربية روسية استهدفت بداية الأسبوع الماضي موقعاً لفيلق الشام التابع للجبهة الوطنية للتحرير، أسفرت عن سقوط أكثر من 100 عنصر بين قتيل وجريح.