عاد المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، بعد ظهر السبت، إلى البيت الأبيض بعدما قضى الصبيحة يلعب الغولف في النادي الذي يملكه في ستيرلينج بولاية فيرجينيا.

وجاءت عودة ترامب، بعد ساعات على إعلان فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، عابراً في موكبه أمام حشود تحتفل في الشارع بهزيمته، وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وأظهرت الصور ترامب، وهو يرتدي قبعة مكتوب عليها «اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى»، إضافة إلى الرقم «45» والذي يدل على أنه الرئيس الـ45 للولايات المتحدة الأمريكية.

عاد دونالد #ترامب بعد ظهر السبت إلى البيت الأبيض بعدما قضى الصبيحة يلعب الغولف في النادي الذي يملكه في ستيرلينغ بولاية فيرجينيا، وذلك بعد ساعات على إعلان فوز جو #بايدن في الانتخابات الرئاسية، عابراً في موكبه أمام حشود تحتفل في الشارع بهزيمته. #فرانس_برس pic.twitter.com/udPROrz5G8 — فرانس برس بالعربية (@AFPar) November 7, 2020

ونجح المرشح الديمقراطي جو بايدن، في الفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوزه بأصوات المجمع الانتخابي لولاية بنسلفانيا، البالغ عددها 20 صوتًا.

وصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

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