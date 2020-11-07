 الرئيس البيلاروسي: علاقتنا مع واشنطن لن تتغير مهما تكن نتيجة الانتخابات - بوابة الشروق
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الرئيس البيلاروسي: علاقتنا مع واشنطن لن تتغير مهما تكن نتيجة الانتخابات

ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا
ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا
موسكو - أ ش أ:
نشر في: السبت 7 نوفمبر 2020 - 3:17 م | آخر تحديث: السبت 7 نوفمبر 2020 - 3:17 م

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم السبت، أن العلاقات البيلاروسية-الأمريكية لن تتغير في ظل أي نتيجة للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وقال لوكاشينكو خلال زيارته لمحطة الطاقة النووية البيلاروسية -وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- إنني "لا أتوقع أن يتغير الوضع في علاقتنا (مع الولايات المتحدة الأمريكية)".

وجرت عمليات الاقتراع المباشر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، الثلاثاء الماضي، بعد أن أدلى نحو 100 مليون شخص بأصواتهم بشكل مبكر عبر البريد والتصويت عن بعد، ما يمثل مشاركة قياسية في هذه الآلية التي اقتضتها متطلبات جائحة فيروس كورونا، لكن حتى اليوم لم تٌحسم نتائج التصويت بعد في عدد من الولايات الأمريكية.


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