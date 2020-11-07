روحاني يأمل في عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي حال فوز بايدن

أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني، عن أمله في عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي، في حال فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.



وقال روحاني اليوم السبت: "إن شاء الله ستعود الحكومة الأمريكية الجديدة إلى التزاماتها الدولية"، وقال روحاني في التلفزيون الرسمي إنه عندئذ ينبغي رفع العقوبات المفروضة في السنوات الثلاث الماضية، عن بلاده فورا.



تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب لم يخرج عن الاتفاق النووي مع إيران في 2018 وحسب بل إنه فرض عقوبات جديدة على إيران الأمر الذي أوقع البلاد في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها وقد تفاقمت هذه الأزمة بفعل جائحة كورونا.



وفي حال رفع العقوبات عن إيران، فإن من المنتظر أن تعاود صادرات النفط الإيرانية الزيادة، وهي أهم مصدر للدخل في الاقتصاد الإيراني.



ولهذا السبب تتابع وسائل الإعلام الإيرانية الانتخابات الأمريكية منذ يوم الثلاثاء وتقوم بتغطية أحداثها دقيقة بدقيقة، ويقول مراقبون إن التغطية الإعلامية الإيرانية للانتخابات الأمريكية لم تكن بمثل هذه الكثافة من قبل.