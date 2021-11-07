علاء جبر رئيسا لاتحاد القوس والسهم بالتزكية

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أقيمت اليوم انتخابات الاتحاد المصري للقوس والسهم، واسفرت عن فوز الدكتور علاء جبر بمنصب رئيس الاتحاد بالتزكية، وفاز اللواء وليد مليجي بمنصب نائب رئيس الاتحاد وفاز خالد محرز بمنصب أمين الصندوق.

وفاز بالعضوية كل من الدكتور زكريا محيي الدين والإعلامية ريهام سويلم وأحمد سامح والعميد هاني حسين.

واقيم اليوم اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢١ لاتحاد القوس والسهم ، واكتملت الجمعية العمومية بحضور كل الأندية "الصيد ووادي دجلة والشمس وفروسية الحرس الجمهوري وطلائع الجيش والمؤسسة الرياضية العسكرية بالاسماعيلية

والمؤسسة الرياضية العسكرية بالهايكستب ونادي جرين بلازا ونادي ام ڤي بي".

وأعرب الدكتور علاء جبر رئيس الاتحاد عن سعادته بتولي رئاسة اتحاد القوس والسهم لدورة جديدة مشيرا إلى أن مجلس الإدارة يتطلع للنهوض برياضة القوس والسهم والعمل على نشر اللعبة بشكل أكبر في الفترة المقبلة.

ووجه جبر الشكر لأعضاء الجمعية العمومية مشيدا بالأجواء التي اقيمت فيها العملية الانتخابية.