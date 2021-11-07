حديث القاهرة يتناول حريق الجزويت ويبرز جهود دعم إعاده البناء

سلط برنامج حديث القاهرة، اليوم السبت، الضوء على الحادث الذي تعرض له مسرح جمعية النهضة العلمية والثقافية «جزويت القاهرة»، حيث استعرض الإعلامي خيري رمضان والمذيعة كريمة عوض، آثار حريق المعرض، وذلك من خلال عرض تقرير مصور حول الحادث بعنوان «حريق مسرح الجزويت.. فقدان جديد للتراث وصدمة للمثقفين».

وأشار التقرير إلى حالة التضامن الجماعي من رموز الفن والثقافة مع المسؤولين عن الجمعية، ودعمهم لمساعي إعادة بناء المسرح، كما استعرض التقرير تاريخ مسرح ستوديو ناصيبيان، موضحا الكم الهائل من الأفلام المصرية الهامة في تاريخ السينما المصرية، التي خرجت منه مثل: الحفيد وباب الحديد وشفيقة ومتولي.

سجلت كاميراحديث القاهرة مع مجموعة من المثقفين والفنانون، الذين أكدوا دعمهم وتضامنهم لإعادة بناء المسرح مرة أخرى، من خلال التبرعات، أو تخصيص صندوق لإعادة البناء، وأكد محمد العدل، المنتج السينمائي، على قيمة مسرح ستوديو ناصيبيان لافتا إلى أنه لا يوجد فيلم تم تصويره في هذا الاستديو العريق ولم يحقق ناجحا كبيرا.

وأضاف العدل، «جزويت القاهرة» يلعب دورا عظيما في الحركة الثقافية في مصر، وتخرج منه أجيال من المخرجين الموهوبين، كما قدم العديد من الأعمال الفنية الرائعة.

ومن جانبه أكد جورج اسحاق، أنه لابد التكاتف والتضامن من أجل اعادة بناء المسرح، وان المبادرات التي يتم اطلاقها لدعم الجزيت نموذج مشرف للمشاركة.

وكانت حالة صدمة لازالت مسيطرة على الأوساط الثقافية والفنية في مصر، بسبب حريق جمعية النهضة العلمية والثقافية في الفجالة، والتي تضم مسرح الجيزويت وستوديو ناصيبيان العريق.

وكانت قد شهدت الأيام الماضية توافد عدد من المثقفين والفنانين لدعم الجيزويت ومبادرات من نقابات وشخصيات عامة لإعادة بناء الجمعية.