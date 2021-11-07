 بابا الفاتيكان يدعو الحكومة الإثيوبية والمتمردين إلى إنهاء الصراع - بوابة الشروق
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بابا الفاتيكان يدعو الحكومة الإثيوبية والمتمردين إلى إنهاء الصراع

د ب أ
نشر في: الأحد 7 نوفمبر 2021 - 9:19 م | آخر تحديث: الأحد 7 نوفمبر 2021 - 9:19 م

دعا بابا الفاتيكان فرنسيس الحكومة والمتمردين في إثيوبيا إلى إنهاء الصراع بينهما.

وفي أعقاب صلاة الملائكة في ساحة القديس بطرس، قال البابا اليوم الأحد: "أتابع بقلق الأخبار القادمة من القرن الإفريقي من إثيوبيا".

ودعا البابا طرفي الصراع إلى العمل من أجل "العودة مرة أخرى إلى الوفاق الأخوي والمسار السلمي للحوار".

يشار إلى تفاقم الصراع في ثاني أكبر بلد في افريقيا بين الحكومة وجبهة تحرير إقليم تيجراي الشمالي وزادت حدة الاشتباكات ما أدى إلى نزوح مئات آلاف الأشخاص.

وأضاف البابا أنه إلى جانب ذلك يصلي من أجل الضحايا في سيراليون وذلك بعد مقتل ما لا يقل عن 97 شخصا جراء انفجار شاحنة صهريج في العاصمة فريتاون مساء أول أمس الجمعة.

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