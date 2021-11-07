محافظ الدقهلية يعتمد المخطط الإستراتيجي لمدينة تمي الأمديد

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المخطط الإستراتيجي لمدينة "تمي الأمديد" بمحافظة الدقهلية، موضحا أن المخطط الجديد يساهم فى رفع مستوى المدينة من خلال احتوائه على رؤية مستقبلية اجتماعيا واقتصاديا واستثماريا حيث يتيح وضع المشروعات المقترحة بها محل الدراسة، ويشمل المخطط مناطق الاستخدامات المختلفة سواء كانت مناطق إسكان اجتماعي فضلا عن المناطق الاقتصادية أو التجارية أو الترفيهية، ويجعل المخطط لمدينة تمي الأمديد رؤية تخطيطية تساهم مستقبلا في تطويرها طبقا للاشتراطات البنائية الجديدة وطبقا لاحكام القانون 119 لسنة 2008 ولائحتة التنفيذية.



وأوضح محافظ الدقهلية، أن إجمالي عدد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية الجديدة والمعدلة التي تم اعتمادها يصل إلى 201 مخططا علي مستوي المحافظة وذلك خلال المدة 2020/ 2021، مشيرا أنه سيتم العمل في تنفيذ المخطط التفصيلي للمدينة بعد اقرار المخطط الإستراتيجي ونشرة في جريدة الوقائع المصرية، وذلك لحل مشاكل المواطنين بمدينة تمي الأمديد بالسماح لهم باستصدار تراخيص البناء طبقا للاشتراطات البنائية والتخطيطية.