 محافظ الدقهلية يعتمد المخطط الإستراتيجي لمدينة تمي الأمديد - بوابة الشروق
الأحد 7 نوفمبر 2021 8:57 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار نادي الزمالك بشأن شكوى جمهور الأهلي ومعلق مباراة القمة؟
النتـائـج تصويت

محافظ الدقهلية يعتمد المخطط الإستراتيجي لمدينة تمي الأمديد

الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
نعمان سمير
نشر في: الأحد 7 نوفمبر 2021 - 8:42 م | آخر تحديث: الأحد 7 نوفمبر 2021 - 8:42 م
اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المخطط الإستراتيجي لمدينة "تمي الأمديد" بمحافظة الدقهلية، موضحا أن المخطط الجديد يساهم فى رفع مستوى المدينة من خلال احتوائه على رؤية مستقبلية اجتماعيا واقتصاديا واستثماريا حيث يتيح وضع المشروعات المقترحة بها محل الدراسة، ويشمل المخطط مناطق الاستخدامات المختلفة سواء كانت مناطق إسكان اجتماعي فضلا عن المناطق الاقتصادية أو التجارية أو الترفيهية، ويجعل المخطط لمدينة تمي الأمديد رؤية تخطيطية تساهم مستقبلا في تطويرها طبقا للاشتراطات البنائية الجديدة وطبقا لاحكام القانون 119 لسنة 2008 ولائحتة التنفيذية.

وأوضح محافظ الدقهلية، أن إجمالي عدد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية الجديدة والمعدلة التي تم اعتمادها يصل إلى 201 مخططا علي مستوي المحافظة وذلك خلال المدة 2020/ 2021، مشيرا أنه سيتم العمل في تنفيذ المخطط التفصيلي للمدينة بعد اقرار المخطط الإستراتيجي ونشرة في جريدة الوقائع المصرية، وذلك لحل مشاكل المواطنين بمدينة تمي الأمديد بالسماح لهم باستصدار تراخيص البناء طبقا للاشتراطات البنائية والتخطيطية.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك