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محافظ الإسكندرية يبحث مع قنصل عام فرنسا التعاون المشترك

هدى الساعاتي
نشر في: الأحد 7 نوفمبر 2021 - 10:19 م | آخر تحديث: الأحد 7 نوفمبر 2021 - 10:19 م

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم الأحد، السفير محمد نهاد قنصل عام فرنسا بالإسكندرية؛ لمناقشة سبل تفعيل مشروعات التعاون المشترك بين الجانبين خاصة في المجال الاستثماري.

وخلال اللقاء؛ أكد الشريف أن المحافظة حريصة على زيادة التعاون مع الجانب الفرنسي في كافة المجالات، وتعزيز الفرص الاستثمارية، وتذليل أي عقبات تواجه الاستثمارات الفرنسية بالإسكندرية.

وأشار إلى قوة وعمق العلاقات المصرية الفرنسية، لافتاً إلى أن هناك العديد من الإتفاقيات بين الإسكندرية والمدن الفرنسية التي تؤكد التواصل الثقافي والتجاري بين البلدين.

ومن جانبه؛ قدم القنصل الشكر للمحافظ على حفاوة الاستقبال، وأكد حرصه الدائم على توطيد وتقوية العلاقات المشتركة بين الجانبين في كافة الأصعدة، مضيفا أن القنصلية الفرنسية على أتم الاستعداد لتقديم كامل الدعم والاستشارات لمحافظة الإسكندرية في العديد من المشروعات التنموية.

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