 فحص نحو 50 ألف طالب ضمن حملة الكشف عن أمراض سوء التغذية بسوهاج - بوابة الشروق
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فحص نحو 50 ألف طالب ضمن حملة الكشف عن أمراض سوء التغذية بسوهاج

محمد عبد المجيد
نشر في: الأحد 7 نوفمبر 2021 - 7:18 م | آخر تحديث: الأحد 7 نوفمبر 2021 - 7:18 م

أعلنت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، فحص 50 ألفًا و777 طالبًا حتى الآن ضمن خلال حملة الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية (السمنة- الأنيميا- التقزم) منذ انطلاقها بمحافظة سوهاج.

وقالت "حامد" إن المبادرة الحالية تنفذ ضمن حملة "100 مليون صحة"، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم خدمة طبية متميزة والاهتمام بصحة الطلاب من خلال الخدمات المقدمة في الحملة، مثل قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف المبكر عن الأنيميا، وقياس الطول والوزن لتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى السمنة والتقزم.

وأضافت أن المسح يستهدف جميع طلبة وطالبات المرحلة الابتدائية بمدارس المحافظة والبالغ عددها 1026 مدرسة، مطمئنة اولياء الأمور بأن من يثبت إصابته من الطلاب يتم تحويله لعيادات التأمين الصحي لتلقي الخدمة الطبية بالمجان.

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