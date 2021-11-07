 إسرائيل تسمح لفلسطينيين بالعمل في قطاع التكنولوجيا لديها - بوابة الشروق
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إسرائيل تسمح لفلسطينيين بالعمل في قطاع التكنولوجيا لديها

د ب أ
نشر في: الأحد 7 نوفمبر 2021 - 9:09 م | آخر تحديث: الأحد 7 نوفمبر 2021 - 9:09 م

وافق مجلس الوزراء الإسرائيلى لأول مرة اليوم الأحد على إصدار عدد محدود من التصاريح لفلسطينيين للعمل فى قطاع التكنولوجيا بإسرائيل.

وحتى الآن، كانت الحكومة تركز على توظيف عمال البناء والزراعة والصناعة والخدمات، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ويعاني قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي من نقص في العمال المدربين في السنوات الأخيرة. وسيسمح البرنامج لشركة ما بتوظيف عمال فلسطينيين ذوي مهارات متقدمة كبديل للاستعانة بمصادر خارجية من بلدان أخرى، مثل تلك الموجودة في أوروبا الشرقية.

وسيتم إصدار تصاريح لما يصل إلى 200 عامل في عام 2022، مع 200 عامل إضافي في عام 2023، و100 آخرين في عام 2024. ووفقا للخطة، فإن راتب الفلسطيني في قطاع التكنولوجيا لن يقل عن 150% من متوسط الراتب في إسرائيل.

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