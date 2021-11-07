كشف مصدر أمني مسؤول بأسوان، عن نجاح قوات الشرطة في ضبط نحو 20 بندقية آلية وكمية من الذخيرة والخزن بعد تصفية 12 عنصرًا إجراميًا، خارجين عن القانون.

وقال المصدر إنه من بينهم أخطر عنصر إجرامي، يدعي حمدي أبو صالح مطلوب أمنيًا في عدة قضايا.

وتمكنت قوات الشرطة بأسوان، مدعومة بمجموعات قتالية، من تصفية 12 عنصرا إجراميا، بالإضافة إلى وقوع مصاب تم نقله للمستشفى الجامعي.

وداهمت قوات أمن أسوان، بالتنسيق مع مجموعات قتالية، وكرا يضم عددا من الخارجين عن القانون والمسجلين والمطلوبين أمنيا، بقرية عرب كيما التابعة لمركز كوم أمبو بأسوان، حيث وقع تبادل لإطلاق النار بين الطرفين؛ ما أسفر عن مقتل 12 خارجا عن القانون، بالإضافة إلى مصاب تم نقله عبر سيارة إسعاف إلى المستشفى الجامعي، كما تم نقل الجثث الـ12 إلى مشرحة أسوان العمومية، وذلك بسبب عطل مشرحة كوم أمبو.

وكان فريق من النيابة العامة انتقل إلى مكان الاشتباكات، وقام بمعاينة الواقعة، وكانت قوات الأمن فرضت كردونا أمنيا بمحيط منطقة الاشتباكات، في إطار فرض السيطرة بعد تصفية الخارجين عن القانون.

وكانت مدينة كوم أمبو شهدت خلال الفترة الماضية، وقائع قتل وسرقة وقطع طرق وتجارة مخدرات من قبل الخارجين عن القانون، الذين استخدموا قرية عرب كيما وكرا لهم.

وكانت عناصر، الذين تم تصفيتهم، دخلوا منطقة أبو سلاسل في وضح النهار حاملين الأسلحة الثقيلة، وهو ما أثار حفيظة الأهالي.

والتقت "الشروق" بعدد من الأهالي، وقال إبراهيم حسن، من أهالي كوم أمبو، إن وجود تلك العناصر الإجرامية كان يفقدنا الأمن والأمان، وبعد تصفيتهم ارتاح الجميع.

وأضاف رفيع علي، من الأهالي، أن أعمال القتل والسرقة والنهب التي وقعت من قبل تلك العناصر، كان ينذر بنهايتهم.

وقال مصطفى مرسي، عامل، إن ظهور تلك العناصر في وضح النهار كان يؤكد أننا في غابة وليس دولة، لكن بعد تصفيتهم من قبل رجال الشرطة أعتقد لا يوجد مكان لخارج عن القانون.