مجلس الشيوخ يوافق من حيث المبدأ على قانون التخطيط العام

أعلن مجلس الشيوخ، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، وذلك خلال الجلسة العامة التي ترأسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

ويأتي مشروع قانون التخطيط العام المحال من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ، بمستهدفات واضحة تتوافق مع إستراتيجية التنمية المستدامة - مصر 2030 - والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2016، حيث أوجدت واقعا جديدا للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخرى، والذي لم يحققه القانون الحالي، كما جاء مشروع القانون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.

ويستهدف مشروع قانون التخطيط العام الموحد، عددا من الأمور المهمة والخاصة بالتخطيط، خاصة في ظل التطورات التي شهدها علم التخطيط، كالتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.

ويتضمن مشروع القانون الجديد، إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة رئيس الجمهورية، للتنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية وضمان تحقيق مجموعة من المبادئ التخطيطية للدولة.

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضت رؤيتها بشأن مشروع قانون التخطيط الجديد أمام نواب الشيوخ اليوم، معددة مكاسب وفوائد القانون.

وتتواصل أعمال مجلس الشيوخ لمدة يومين، الأحد والاثنين بالجلسات العامة، بخلاف عقد 23 اجتماعا للجان النوعية بالمجلس، على مدار اليومين.