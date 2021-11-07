إحالة المتهمين بسرقة إطارات سيارات نظافة محافظة الدقهلية إلى الجنايات

أحال المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، المتهمين بسرقة الإطارات الخاصة بسيارات النظافة من أمام ديوان عام محافظة الدقهلية، لمحكمة الجنايات لتحديد أولى جلسات محاكمتهم.

وظلت السيارات متوقفة أمام ديوان عام المحافظة عدة أيام متتالية، وتمكن المتهمون من سرقة الإطارات ليلا قبل توزيع المعدات على الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

وأمر المحامي العام بإحالة كلا من "أحمد محمد عبد الوهاب الحبال" 30 سنة، العصافرة، الإسكندرية، و"مجدي عبد الغني خضر عطية" 32 سنة، صاحب محال إطارات شارع الاثار منطقة الأمراء، بنها، إلى محكمة جنايات المنصـورة في القضية 8560 لسنة 2021 جنايات قسم ثان المنصورة والمقيدة برقم 2630 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة لأنهما بتاريخ 19/8/2021 بدائرة قسم ثان المنصورة - محافظة الدقهلية، قام المتهم الأول وآخر مجهول بسرقة "5 إطارات مركبات" والمملوكة لهيئة النقل التابعة لمحافظة الدقهلية.

وحاز المتهمان بغير ترخيص سلاح ناري غير مشخشن "بندقية خرطوش"، وذخيرة "ست طلقات خرطوش" تستخدم على السلاح الناري دون ترخيص، وحازا أدوات "مقص حديدي، كوريك" تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الشخصية.

كما تبين من التحقيقات أن المتهم الثاني أخفى المسروقات "5 إطارات مركبات" مع علمه بكونها من متحصل من جريمة السرقة محل الاتهام الأول.

وكان اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ثان المنصورة من المدعو "خالد جلال البسيوني محمد منصور" 52 سنة، مدير إدارة المركبات والصيانة بديوان عام المحافظة، باكتشافه سرقة 5 إطارات "كاوتشوك - إستين" خاصة بسيارات تابعة لمشروع النظافة والمتوقفين ضمن 19 سيارة أمام مبنى ديوان عام المحافظة بشارع الجيش، دائرة القسم.

وكان محافظ الدقهلية، قد تسلم يوم 11 أغسطس الماضي، الدفعة الأولى من سيارات ومعدات تحسين البيئة التي تسلمتها المحافظة ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة بإجمالي 27 سيارة حمولة 5 أطنان؛ إلا أن السيارات سُرقت أثناء تواجدها أمام ديوان عام المحافظة.

جرى تشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية وضباط مباحث قسم شرطة ثان المنصورة وضبط المتهمين بحوزة الأول سلاح ناري عبارة عن "بندقية خرطوش عيار 12 مم تركي الصنع + 6 طلقات من ذات العيار"، وبمواجهته أقر بقيامه بارتكاب الواقعة وحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع عن النفس، وأرشد عن المسروقات لدى مشتريها منه.