هل هناك خطورة على سد النهضة بسبب الأوضاع الإثيوبية الداخلية؟ ناشط سياسي يوضح

نفى الناشط السياسي بإقليم تيجراي، مصطفى حبشي، وجود خطورة على سد النهضة؛ نتيجة للأوضاع الداخلية التي تشهدها أديس أبابا في الوضع الحالي، قائلًا إنه لا يمكن أن تمس جهة متحالفة مع قوات تحرير تيجراي السد بشيء أو تضربه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أنه لا يوجد إثيوبي يرغب في تعطيل أو ضرب سد النهضة نهائيًا، بالرغم من الاشتباكات المندلعة بين القوات الموالية لآبي أحمد والمتحالفة لقوات تحرير تيجراي.

وفي سياق آخر، تحدث عن التحالف مع بعض الجبهات داخل إثيوبيا والسياسيين والجنرالات في الأمم المتحدة، موضحًا أنهم يريدون استمرار النظام الفيدرالي في إثيوبيا، وليس إلغائه وتحويله للنظام الوحدوي الذي يريده آبي أحمد.

ونوه إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي اعتقل وسجن 3 آلاف شخص من عرقية تيجراي داخل أديس أبابا، وأقال منسوبي الوحدات العسكرية من الإقليم عن العمل، خلال الأشهر الماضية، متابعًا أنه نقل هؤلاء الأشخاص إلى جهة غير معلومة خارج أديس أبابا، منذ 6 أيام.