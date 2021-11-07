رئيس مجلس الدولة يبحث مع السفير العراقي أوجه التعاون القضائي وتبادل الخبرات

استقبل المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، سفير جمهورية العراق لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية الدكتور أحمد نايف رشيد الدليمي، حيث جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون ومجالات تبادل الخبرات القضائية في ضوء العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين.

واستنكر رئيس مجلس الدولة محاولة استهداف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، والتي وقعت في الساعات الأولى من صباح اليوم، معربا أن أمله في أن ينعم الشارع العراقي بالاستقرار والهدوء، ومشيدا بالقضاء العراقي بكافة اختصاصاته.

وتم خلال اللقاء استعراض مهام واختصاصات قضاء مجلس الدولة في مصر والدور المهم الذي يضطلع به المجلس في الفصل في المنازعات الإدارية، إلى جانب مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية.

من جانبه، أكد سفير العراق أن القضاء في بلاده يتمتع بالاستقلال التام الأمر الذي ينعكس إيجابا ويصب في مصلحة الشعب العراقي بكافة أطيافه، ومشيرا إلى عمق العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين العراق ومصر في مختلف المجالات، والحرص على تبادل الخبرات والزيارات الرسمية.

ولفت السفير العراقي إلى أن بلاده انتقلت فعليا من مرحلة محاربة الإرهاب، إلى مرحلة إعادة الإعمار والبناء والاستثمار.