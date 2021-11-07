ضبط سيدة اشتركت مع زوجها في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بسوهاج

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على سيدة اشتركت مع زوجها في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بسوهاج.



وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، اتجار كلٍ من سيدة وزوجها "متواجد بإحدى الدول للعمل بها"، مقيمة بدائرة مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج، في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، من خلال تجميع "زوجها"، مدخرات العاملين المصريين بالدولة المشار إليها بالعملة الأجنبية، واتفاقه مع بعض التجار والمستوردين المصريين داخل البلاد على دفع قيمة البضائع التي يشترونها من ذات الدولة بالعملة الأجنبية مقابل إيداعهم قيمة تلك البضائع في حساب زوجته بالعملة المصرية، وهو ما يعرف "بنظام المقاصة".



وعقب تلقيها التحويلات تسلمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد، أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة مالية، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عمل من أعمال البنوك والتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.



تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي، بالاشتراك مع المتهم الثاني "المتواجد بإحدى الدول"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي 3 ملايين جنيه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.