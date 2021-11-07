نقل مصاب في أحداث اشتباكات الشرطة مع عناصر إجرامية بأسوان

نقلت عدد من سيارات الإسعاف مصاب في أحداث اشتباكات الشرطة مع عدد من الخارجين على القانون بقرية عرب كيما إلى مستشفى أسوان الجامعي.

وكان 13 عنصر إجرامي وخارج على القانون لوقوا مصرعهم بعد تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بقرية عرب كيما بمدينة كوم أمبو بأسوان.

وكانت قوات أمن أسوان بالتنسيق مع مجموعات قتالية قامت في الساعات الأولي من صباح اليوم بمداهمة وكر يضم عدد من الخارجين على القانون و المسجلين والمطلوبين أمنيا، حيث وقع تبادل إطلاق النار بين الطرفين وهو ما أسفر عن مقتل 12 خارج عن القانون.

وكانت مدينة كوم أمبو قد شهدت خلال الفترة الماضية وقائع قتل وسرقة، وقطع طرق من قبل الخارجين على القانون الذي استخدموا وكر قرية عرب كيما لوكر لهم .