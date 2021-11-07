 محافظ الوادي الجديد: سحب 65 ألفا و955 فدانا من المستثمرين غير الجادين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ الوادي الجديد: سحب 65 ألفا و955 فدانا من المستثمرين غير الجادين

عمرو بحر
نشر في: الأحد 7 نوفمبر 2021 - 12:22 ص | آخر تحديث: الأحد 7 نوفمبر 2021 - 12:22 ص

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، سحب مساحة ٦٥٩٥٥ فدان أراضي استثمار زراعي من المستثمرين والشركات غير الجادة من الأراضي المخصصة في إطار مبادرتي النخيل والحرير.

جاء ذلك لعدم الجدية أو اتخاذ أي إجراءات تنفيذية على أرض الواقع، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وكمال إبراهيم سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز، ومسئولي الاستثمار، وصندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة.

وأكد الزملوط دعم المحافظة للمستثمرين الجادين، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لتمكينهم من نجاح مشروعاتهم.

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