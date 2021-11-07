قالت منى حافظ أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن الأفلام والمسلسلات ومواقع التواصل الاجتماعي تركز على العنف، لافتة إلى أنه حال الكثير من الدراما.

وتابعت خلال لقاء مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء السبت، أن المرأة ليست عنيفة بطبعها ولكن هناك ضغوطًا وعوامل أسهمت في تحول المرأة إلى عنيفة.

وأكدت، أن المرأة باتت مشاركة للرجل في العنف وارتكاب الجرائم، كما تشاركه في كل مجالات الحياة، مضيفة: «المرأة باتت مستقلة وهذا دفعها لتكون مرتكبة للجرائم، لأنها فهمت الاستقلالية بشكل خاطئ».