اليونان تتوقع زيادة السائحين البريطانيين بنسبة 35% خلال العام المقبل

قال وزير السياحة اليوناني فاسيليس كيكيلياس، إن بلاده تتوقع زيادة عدد السائحين البريطانيين بنسبة 35% خلال العام المقبل مقارنة بمعدلات العام الحالي وهو ما يعادل المستوى القياسي البالغ حوالي 3.6 مليون في عام 2019 متوقعا أن يبدأ الموسم السياحي مبكرا في مارس المقبل.

وأضاف كيكيلياس، في تصريحات لصحيفة "الفاينانشيال تايمز" اليوم الأحد، على هامش فعاليات مؤتمر السياحة الدولية المقام حاليا في العاصمة البريطانية لندن - "نحن متفائلون جدا بموسم عام 2022"، موضحا أنه تم إبرام عدد من الاتفاقيات بين شركات الطيران البريطانية والحكومة اليونانية، الأمر الذي يعد مؤشرا جيدا على انتعاش صناعة السفر بقوة العام المقبل.

وأشار كيكيلياس، الذي تم تعيينه في وزارة السياحة في سبتمبر الماضي، إلى أن بلاده اتخذت "مخاطرة محسوبة في الانفتاح مبكرا لقطاع السياحة لكنها أتت ثمارها بثقة أكبر من المستهلكين"، قائلا إن اليونان آمنة للسفر إليها.

وأوضح الوزير أنه تم استخدام 320 مليون يورو من تمويل الاتحاد الأوروبي لتحديث قطاع السياحة، قائلا إن الحكومة قامت أيضا بزيادة عدد الأطباء وعمال الخدمات الصحية في الفنادق لضمان سلامة النزلاء.

كانت اليونان واحدة من أوائل الدول الأوروبية التي أعادت فتح أبوابها أمام السياح الدوليين بعد عمليات الإغلاق الأولى في عام 2020.

ويشكل الدخل المرتبط بالسياحة حوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وقالت الحكومة اليونانية أنها نجحت في تحقيق 65% من عائدات السياحة المسجلة في 2019.

وتعد المملكة المتحدة ثاني أكبر سوق سياحي لليونان بعد ألمانيا، لكن القيود البريطانية المشددة على السفر هذا العام أجبرت الكثيرين على قضاء العطلات في منازلهم.