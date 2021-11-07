إصابة وزير البيئة الأيرلندي بكورونا قبيل توجهه للمشاركة في قمة المناخ

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ألغى وزير البيئة الأيرلندي رحلته المقررة للمشاركة في قمة المناخ (كوب26) بعد أن ثبت إصابته بفيروس كورونا .

وذكرت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية أنه كان من المقرر أن يتوجه إيمون ريان، زعيم حزب الخضر الأيرلندي، إلى جلاسكو في وقت لاحق اليوم الأحد.

ودخل ريان في عزل ذاتي، ولكن لم تظهر عليه أي أعراض.

وظهرت إيجابية إصابته يوم السبت بعد إجراء فحص "بي سي أر" احترازي يوم الجمعة وفقا لتوصيات منظمي (كوب26).

وذكر بيان صادر عن الوزارة: أن"الوزير ريان أبلغ مدير الصحة والسلامة والبيئة بالاشخاص الذين كانوا على صلة وثيقة به، بما في ذلك أولئك الذين التقاهم خلال الـ 24 ساعة التي سبقت الفحص".