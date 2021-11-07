فسر محمد مجدي أفشة، نجم الأهلي، تصريحاته عن محمد صلاح نجم ليفربول، والتي كان قد قالها قبل نحو عام وذكر خلالها إن نجم الريدز موهبته تكمن في سرعته وليس في مهاراته.

وتحدث أفشة عبر قناة النهار، عن تصريحاته السابقة عن صلاح:"انا قلت صلاح أسطورة ومتواضع ومستحيل إن لاعب مصري يوصل لمكانته، لكنه مش موهوب موهبة ميسي".

وأضاف:"في الوقت الحالي صلاح أفضل لاعب في العالم، موهبته سرعته".

وواصل:"كابتن خالد الغندور بعد استبعادي من المنتخب كتب تصريحاتي عن صلاح، طب ليه ما الكلام دا من سنة، انا لما تحدثت، تحدثت عن أمرا معينا".

وأتم أفشة تصريحاته بأن البعض قام بتفسيرها بشكل خاطئ، مشيرا إلى إنه يحب صلاح ويتعامل معه دائما في المعسكرات الخاصة بمنتخب مصر.