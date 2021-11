راية لتكنولوجيا المعلومات تستعرض أحدث حلول الصرافات الآلية والأمن السيبراني والبنية التحتية في Cairo ICT

انطلاقاً من ريادتها في تعزيز جهود التحول الرقمي، أعلنت راية لتكنولوجيا المعلومات Raya Information Technology مشاركتها في الدورة الخامسة والعشرين من معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا (Cairo ICT) المقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر، تحت شعار التحدّي الرقمي (The Digital Challenge).

وتأتي مشاركة راية لتكنولوجيا المعلومات في معرض هذا العام من خلال جناحين نستعرض من خلالهم أحدث حلول التواصل من خلال Cisco Webex Solutions and SDWAN وهو ما أصبح ضرورة ملحة لاستمرارية عمل كافة القطاعات في ضوء التحول الذي شهده العالم أجمع خلال الفترة الخاصة بأزمة الكورونا وما بعدها . هذا بالإضافة إلى استعراض أحدث ما توصل له العلم في مجال حلول الذكاء الاصطناعي، و تطبيقاته، والتعلم الآلي (Artificial Intelligence & Machine learning)، حيث تبنت راية تنفيذ العديد من المشروعات الخاصة بهذه التكنولوجيات المتقدمة مثل (RPA Robotic Process Automation, Document Understanding, Chatbot, OCR, Machine Learning) لصالح عملائها في قطاعي البنوك، والقطاع التجارى.

وقد ساهمت هذه التطبيقات في رفع كفاءة العمليات الداخلية لهذه المؤسسات من حيث الكفاءة و سرعة و دقة تنفيذ المهام بالإضافة الى خلق قنوات تواصل جديدة مع العملاء (Customer Experience).

وأعرب هشام عبد الرسول، الرئيس التنفيذي لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات، عن سعادته بالمشاركة في المعرض الذي يحتفي بالمشاركات ذات الإسهامات القيمة على صعيد تعزيز التحول الرقمي، وقال: "إن معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا صرح هائل يتيح فرصة تبادل الخبرات بين أكثر من 400 من الشركات التكنولوجية ذات الريادة الإقليمية والعالمية في مختلف المجالات، ويسلّط الضوء على الحلول التقنية الواعدة، كما يفسح المجال أمام المزيد من الشراكات الفعالة محلياً ودولياً، مما يدعم جهود التحول الرقمي".

وأوضح عبد الرسول: "أننا نستعرض أحدث ما توصلت إليه صناعة المعلومات من حلول تخدم كافة قطاعات السوق المصرية مما يمكن تلك القطاعات من تبني التحول الرقمي بشكل فعال حيث تقوم استراتيجية الشركة على تبني رؤية استباقية لاحتياجات مختلف القطاعات ومن ثم التركيز على كل ما يضمن الاستغلال الامثل للبنية التحتية عن طريق مشاريع غرف التحكم والمراقبة، وكذلك مواكبة الاتجاهات العالمية وتوجيهات الدولة في ما يتعلق بحلول توفير الطاقة والـ Green Data .Center.

وفي الوقت الذي بدأ فيه التركيز على تحسين وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين والعملاء ومن ثم كان تركيز شركتنا على التميز المبني على التكامل مابين الخبرة في مجالات الاتصالات والبنية التحتية وكذلك الخبرات المتراكمو و المتمثلة في الفهم الكامل لطبيعة القطاعات المختلفة وتوجهاتها والتحديات التي تواجهها business understanding وهو ما يميز الشركة عن مثيلتها في السوق. وفي هذا الإطار فإننا نعتز بمشاركتنا في العديد من مشروعات البنية التحتية التي تدعم توجه الدولة لدعم المواطنين من كل الطبقات وعلى رأسها مشروع حياة كريمة.

وأضاف عبد الرسول، تمتلك شركة راية محفظة شاملة من الحلول التقنية والخدمات التي تخدم هذا التوجه ومنها حلول البنية التحتية وحلول مراكز البيانات وما تتضمنه من خدمات التخطيط والتصميم والتنفيذ بالإضافة إلى خدمات ما بعد البيع وهو ما تحرص عليه شركتنا بما يحقق أعلى درجات رضا العملاء بالإضافة إلى حلول إدارة الموارد لميكنة العديد من القطاعات الرئيسية في الدولة.

وفيما يتعلق بحلول القطاع البنكي فقد أوضح عبد الرسول بأن شركتنا في مرحلة حصاد للجهود الضخمة التي بذلتها على مر السنين لترسيخ وجودها في هذا القطاع الهام من خلال تقديم كل ماهو جديد في مجال الحلول البنكية وحلول الصرافات الآلية الخدمات الذاتية وهو ما يأتي كنتيجة لاتباع خطة سوقية ممنهجة تحمل في طيها عوامل عديدة من أهمها تقديم حلول مبتكرة تساعد البنوك المصرية على استيفاء متطلبات العملاء وبالتالي تحسين مستوى الخدمة المقدمة. وقد أتي هذا التوجه بثماره متمثلا في نمو حصتنا السوقية في هذا القطاع بشكل كبير كنتيجة لقيامنا بتنفيذ العديد من المشروعات الناجحة والمتعلقة بحلول الشمول المالي ،و حلول Point of sale and Self Services solutions وتطوير الـ E-Channels المبنية على Digital Platforms والتي أسهمت في تحسين الأداء السوقي في مجال الصرافات الآلية و الحلول الخاصة بها.

هذا بالإضافة إلى تبني كل ماهو جديد في مجال الأمن السيبراني فمع تزايد المخاطر الأمنية وتحديداً مخاطر أمن المعلومات والأمن السيبراني، بدأ قادة تقنية المعلومات في اتخاذ قرارات مهمة بشأن تأمين أنظمة تقنية المعلومات. وهنا يأتي دور مركز العمليات الأمنية (SOC) لما له من أهمية في مراقبة وتحسين الوضع الأمني للمؤسسة بشكل مستمر مع منع اختراقات الأمن السيبراني.

وتتمتع راية لتكنولوجيا المعلومات بدور رائد في تطبيق تكنولوجيات جديدة مثل خدمات المحفظة المالية المتنقلة، قناة أومني، وتحليل البيانات والبيانات الضخمة، والأمن السيبراني وتجربة العملاء وذلك على يد فريق عمل محترف ومعتمدة مكون من أكثر من 350 موظفا قد قاموا بإثراء ملف أعمالها ليقوم بتقديم أعلى مستويات التكنولوجيا.